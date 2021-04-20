***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:03
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929383
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
0
En Düşük
0
18:058,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
18:059,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7962
En Düşük
9,7152
18:05461,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,81
|Açılış
|: 461,35
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INDES
|29,28
|227.561.810
|% 285,01
|
|BUCIM
|3,68
|25.892.222
|% 0,00
|
|SISE
|7,27
|656.919.576
|% 0,00
|
|MIPAZ
|4,31
|4.965.032
|% 0,00
|
|OTKAR
|328,80
|106.482.765
|% 0,00
|
|YAPRK
|102,50
|10.737.617
|% -6,80
|
|SELEC
|10,64
|197.190.381
|% -1,61
|
|SISE
|7,27
|656.919.576
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,68
|25.892.222
|% 0,00
|
|CRDFA
|3,75
|3.188.204
|% 0,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% 0,00
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 0,00
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% 0,00
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% 0,00
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% 0,00
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% 0,00
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|303.388.142
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1063
|8,1102
|% 0,27
|
|Euro
|9,7863
|9,7925
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,3191
|11,3759
|% 0,39
|
|Frank
|8,8324
|8,8856
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1562
|2,1670
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,50
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|0,66
|