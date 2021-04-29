***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 14:42
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932286
BIST
14:381.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
14:388,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
14:389,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0175
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
14:38468,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,92
|Açılış
|: 468,27
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler14:38
|KONYA
|956,00
|31.096.838
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.023.092
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.442.800
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.182.685
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.467.930
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.225.688
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,24
|705.201.816
|% 1,69
|
|EREGL
|19,16
|455.914.979
|% 1,16
|
|PETKM
|6,61
|411.951.141
|% 1,38
|
|SASA
|36,90
|349.934.067
|% 1,37
|
|AKBNK
|4,91
|303.492.016
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,12
|219.328.115
|% 0,95
|
|GARAN
|7,24
|705.201.816
|% 1,69
|
|PETKM
|6,61
|411.951.141
|% 1,38
|
|AKBNK
|4,91
|303.492.016
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,11
|58.947.539
|% 3,74
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1998
|8,2019
|% 0,16
|
|Euro
|9,9445
|9,9668
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,3994
|11,4566
|% 0,13
|
|Frank
|8,9866
|9,0407
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1795
|2,1904
|% 0,10
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-4,77
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|25,00
|
|Tam
|3.079
|3.159
|28,69
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|13,88
|
|Çeyrek
|746
|764
|6,94
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,05
|
|B. Petrol
|67,61
|67,61
|0,83
|