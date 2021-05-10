***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2021 12:24
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935617
BIST
14:281.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.460
En Düşük
1.448
14:288,2617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
14:2810,0746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0478
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
14:28488,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,23
|Açılış
|: 488,02
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler14:26
|INVEO
|132,00
|97.540.350
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.386.919
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|184.562.176
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|182.541.882
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|2.917.950
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|FORMT
|1,30
|9.887.153
|% -5,80
|
|PEKGY
|1,30
|40.367.932
|% -5,80
|
|GARAN
|7,71
|744.920.839
|% -0,13
|
|THYAO
|13,20
|714.069.734
|% 1,62
|
|KRDMD
|8,64
|623.742.101
|% 1,89
|
|PETKM
|6,55
|618.468.890
|% 0,31
|
|KOZAL
|130,30
|598.419.750
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,14
|266.835.117
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,88
|195.584.381
|% 2,17
|
|GARAN
|7,71
|744.920.839
|% -0,13
|
|PETKM
|6,55
|618.468.890
|% 0,31
|
|DOHOL
|3,07
|245.891.678
|% 2,68
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2573
|8,2590
|% 0,30
|
|Euro
|10,0458
|10,0537
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6115
|11,6697
|% 1,14
|
|Frank
|9,1348
|9,1898
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1945
|2,2055
|% 0,25
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|6,52
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,09
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|0,50
|
Seans Raporu
14:26
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14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 01 artarak (% 1.12 ) 1, 261
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