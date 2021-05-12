***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2021 11:05
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936348
BIST
10:581.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
10:588,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0353
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
10:5810,0882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
10:58489,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 489,87
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler10:58
|YAPRK
|82,35
|2.171.877
|% 9,95
|
|CANTE
|6,14
|49.669.071
|% 9,84
|
|GSRAY
|3,52
|127.642.856
|% 9,32
|
|SERVE
|17,99
|69.603
|% 9,03
|
|CEMAS
|1,42
|113.750.676
|% 7,58
|
|VAKFN
|11,34
|109.466.257
|% -10,00
|
|FENER
|23,52
|80.088.901
|% -9,95
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|BJKAS
|9,37
|59.933.573
|% -7,41
|
|ISGSY
|16,61
|12.875.014
|% -6,53
|
|THYAO
|13,14
|229.434.920
|% -1,57
|
|PETKM
|6,55
|204.387.909
|% -1,21
|
|KRDMD
|8,53
|159.648.701
|% -0,58
|
|EREGL
|20,22
|138.878.237
|% 0,60
|
|GSRAY
|3,52
|127.642.856
|% 9,32
|
|CEMAS
|1,42
|113.750.676
|% 7,58
|
|YKBNK
|2,11
|93.912.886
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,52
|127.642.856
|% 9,32
|
|PETKM
|6,55
|204.387.909
|% -1,21
|
|KARSN
|4,31
|127.253.357
|% -2,27
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3117
|8,3151
|% 0,43
|
|Euro
|10,0845
|10,0882
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7159
|11,7746
|% 0,37
|
|Frank
|9,1529
|9,2080
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2086
|2,2197
|% 0,35
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,74
|
|Altın Gr.
|490
|490
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|0,65
|