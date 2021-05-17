***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2021 10:31
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936485
BIST
14:431.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,28
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
14:438,3691
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0863
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
14:4310,1791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0918
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
14:43497,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,08
|Açılış
|: 497,07
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler14:43
|DAGHL
|12,98
|4.672.074
|% 10,00
|
|NTGAZ
|9,90
|25.668.371
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.523.470
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|VAKFN
|12,47
|222.986.358
|% 9,96
|
|CEOEM
|9,70
|141.730.438
|% -9,77
|
|IHGZT
|1,49
|7.909.874
|% -8,02
|
|TGSAS
|15,29
|12.836.974
|% -7,22
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|EREGL
|19,68
|843.015.411
|% -1,55
|
|GARAN
|7,85
|725.096.155
|% 2,21
|
|THYAO
|13,44
|509.335.904
|% 0,37
|
|PETKM
|6,31
|463.191.892
|% -1,56
|
|KOZAL
|128,40
|449.012.152
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,90
|214.152.366
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,13
|218.266.416
|% 0,95
|
|GARAN
|7,85
|725.096.155
|% 2,21
|
|GSRAY
|3,36
|299.523.952
|% -5,08
|
|KARSN
|4,51
|331.425.715
|% 3,44
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3666
|8,3691
|% -1,02
|
|Euro
|10,1728
|10,1791
|% -0,89
|
|Sterlin
|11,7496
|11,8085
|% -1,13
|
|Frank
|9,2429
|9,2985
|% -1,07
|
|Riyal
|2,2227
|2,2338
|% -1,12
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|4,88
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|166,00
|
|Tam
|3.256
|3.340
|161,16
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|77,96
|
|Çeyrek
|789
|808
|38,98
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|-0,15
|