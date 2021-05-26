***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 10:34
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938096
BIST
13:211.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,63
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:218,4438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:2110,3389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0298
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:21517,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,91
|Açılış
|: 517,67
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:21
|RYSAS
|3,74
|5.113.754
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.644.342
|% 9,92
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|TDGYO
|7,45
|7.695.312
|% 8,44
|
|KUTPO
|49,50
|3.035.885
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|22.985.551
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|43.893.754
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|ESCOM
|6,04
|55.688.777
|% -7,22
|
|GARAN
|8,05
|1.131.840.165
|% 3,21
|
|THYAO
|13,08
|627.238.147
|% 1,40
|
|KOZAL
|123,70
|516.967.020
|% 0,98
|
|TRILC
|46,44
|489.809.027
|% -1,57
|
|KRDMD
|7,95
|415.604.344
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,14
|334.653.902
|% 0,94
|
|GARAN
|8,05
|1.131.840.165
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,90
|250.603.980
|% 2,70
|
|TSKB
|1,34
|116.468.542
|% 1,52
|
|DOHOL
|2,99
|246.326.996
|% -2,61
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4409
|8,4438
|% -0,21
|
|Euro
|10,3317
|10,3389
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9254
|11,9853
|% -0,09
|
|Frank
|9,3986
|9,4552
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2444
|2,2556
|% -0,24
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|7,88
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.421
|3.472
|27,00
|
|Tam
|3.405
|3.493
|27,84
|
|Yarım
|1.646
|1.690
|13,47
|
|Çeyrek
|825
|845
|6,73
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,39
|68,39
|-0,10
|