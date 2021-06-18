***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 16:59
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943114
BIST
17:001.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,94
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
17:008,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:0010,3820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0155
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:00498,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,70
|Açılış
|: 498,84
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:58
|IDGYO
|6,05
|1.365.177
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.273.169
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.900.950
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.315.728
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|10.980.544
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,15
|20.031.267
|% -5,38
|
|THYAO
|14,47
|1.262.078.509
|% -1,30
|
|GARAN
|8,21
|724.285.189
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,10
|670.915.611
|% -0,94
|
|EREGL
|17,92
|606.363.048
|% -4,22
|
|KRDMD
|6,88
|495.164.499
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,10
|670.915.611
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,16
|318.882.844
|% -0,46
|
|GARAN
|8,21
|724.285.189
|% 0,24
|
|THYAO
|14,47
|1.262.078.509
|% -1,30
|
|KRDMD
|6,88
|495.164.499
|% -4,04
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7384
|8,7422
|% 0,26
|
|Euro
|10,3767
|10,3836
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0569
|12,1174
|% -0,41
|
|Frank
|9,4410
|9,4979
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3235
|2,3352
|% 0,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|0,45
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|11,00
|
|Tam
|3.289
|3.376
|12,53
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|6,06
|
|Çeyrek
|797
|817
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,01
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|73,13
|73,13
|0,03
|
Seans Raporu
16:58
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17:11VERTU
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Yüzde -5.27 oranında düşüşle 13.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 777, 471 adet işlem
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17:07
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17:07XU050
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