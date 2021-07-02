***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2021 15:32
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945715
BIST
15:211.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
15:218,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0248
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
15:2110,2816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0096
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
15:21498,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,68
|Açılış
|: 498,82
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler15:21
|EUKYO
|6,60
|4.878.983
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.199.242
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.789.461
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.376.283
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.735
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.309.893
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.085.057
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,77
|950.851.157
|% 0,15
|
|KCHOL
|19,24
|559.623.550
|% 3,83
|
|ARCLK
|31,68
|557.997.021
|% 6,17
|
|KOZAL
|115,40
|381.513.584
|% -2,62
|
|GARAN
|8,39
|294.713.081
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,89
|164.554.751
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,19
|95.466.964
|% 8,18
|
|YKBNK
|2,18
|154.177.424
|% -0,46
|
|THYAO
|13,77
|950.851.157
|% 0,15
|
|KARSN
|3,71
|132.745.640
|% 1,37
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6700
|8,6753
|% 0,29
|
|Euro
|10,2753
|10,2816
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9172
|11,9770
|% 0,42
|
|Frank
|9,3569
|9,4133
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3119
|2,3235
|% 0,55
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|6,94
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|17,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|21,12
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|10,22
|
|Çeyrek
|796
|814
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,07
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|-0,50
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