***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2021 17:35
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962327
BIST
15:111.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:118,4691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:1110,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:11488,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,12
|Açılış
|: 488,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ORCAY
|14,33
|158.879.747
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.928.589
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.928
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.323
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.880.422
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.576.405
|% -3,28
|
|GARAN
|9,47
|1.171.756.595
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,54
|540.254.952
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|383.243.442
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|370.921.834
|% 0,69
|
|EREGL
|18,02
|313.695.333
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|540.254.952
|% 0,40
|
|GARAN
|9,47
|1.171.756.595
|% 0,64
|
|HALKB
|4,76
|307.274.703
|% 1,93
|
|ODAS
|1,47
|76.509.991
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,59
|30.576.405
|% -3,28
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4651
|8,4691
|% 0,08
|
|Euro
|10,0309
|10,0384
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,6633
|11,7218
|% 0,41
|
|Frank
|9,1768
|9,2321
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% -0,05
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|10,25
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|18,41
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|8,90
|
|Çeyrek
|782
|799
|4,45
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
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