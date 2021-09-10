***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2021 10:25
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963096
BIST
12:161.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.450
12:168,4192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
12:169,9798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
12:16487,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 487,26
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler12:16
|YEOTK
|35,42
|53.535.713
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.415.670
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|84.139.510
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.046.949
|% 9,96
|
|DITAS
|16,58
|11.414.479
|% 8,15
|
|TGSAS
|18,48
|8.384.214
|% -4,94
|
|AKSUE
|11,12
|1.092.844
|% -4,06
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|MARTI
|2,02
|12.856.131
|% -3,35
|
|SMART
|5,86
|2.189.084
|% -3,30
|
|GARAN
|9,62
|770.631.917
|% 0,63
|
|THYAO
|12,60
|279.983.945
|% -0,24
|
|KRDMD
|7,25
|234.426.297
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,55
|227.590.918
|% -0,39
|
|FROTO
|173,50
|176.384.564
|% 2,30
|
|YKBNK
|2,55
|227.590.918
|% -0,39
|
|GARAN
|9,62
|770.631.917
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,86
|80.591.630
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,25
|234.426.297
|% -1,09
|
|AKBNK
|5,73
|160.970.072
|% -0,17
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4133
|8,4192
|% -0,22
|
|Euro
|9,9729
|9,9798
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6339
|11,6922
|% -0,07
|
|Frank
|9,1520
|9,2071
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2359
|2,2471
|% -0,30
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|6,94
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|-3,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-1,67
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-0,80
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,41
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,03
|
|B. Petrol
|72,49
|72,49
|1,04
|