***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 10:00
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964807
BIST
12:481.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
12:488,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0319
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6591
En Düşük
8,6023
12:4810,1620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0448
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1768
En Düşük
10,0882
12:48494,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,04
|Açılış
|: 494,29
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler12:48
|KIMMR
|3,85
|866.577
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|18.209.532
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.682.458
|% 9,97
|
|UNLU
|6,35
|88.050.406
|% 9,29
|
|BURCE
|22,56
|13.801.950
|% 8,78
|
|AVGYO
|2,23
|53.606.461
|% -9,72
|
|NIBAS
|9,00
|9.104.926
|% -5,16
|
|AKYHO
|2,70
|22.928.160
|% -4,59
|
|BJKAS
|6,47
|94.322.781
|% -4,43
|
|DOBUR
|21,12
|288.266
|% -4,00
|
|THYAO
|13,11
|586.722.631
|% 0,46
|
|GARAN
|9,28
|415.503.215
|% 1,09
|
|EREGL
|16,47
|381.996.373
|% 2,55
|
|KRDMD
|6,40
|339.806.553
|% 1,43
|
|TEZOL
|17,34
|333.833.411
|% 2,91
|
|YKBNK
|2,40
|145.235.761
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,40
|339.806.553
|% 1,43
|
|PETKM
|6,25
|282.063.291
|% 1,96
|
|THYAO
|13,11
|586.722.631
|% 0,46
|
|GARAN
|9,28
|415.503.215
|% 1,09
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6573
|8,6591
|% 0,37
|
|Euro
|10,1586
|10,1620
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,7627
|11,8217
|% 0,10
|
|Frank
|9,3436
|9,3998
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3005
|2,3121
|% 0,31
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,71
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|3,00
|
|Tam
|3.254
|3.336
|4,68
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|2,26
|
|Çeyrek
|789
|807
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,72
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,08
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|0,94
|