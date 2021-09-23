***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 13:43
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964953
BIST
14:041.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,55
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.396
14:048,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1157
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:0410,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1765
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:04501,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,86
|Açılış
|: 501,79
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:04
|YEOTK
|66,55
|202.226.903
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|57.843.608
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.841.242
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|147.340
|% 9,76
|
|AKYHO
|2,45
|84.812.309
|% -9,59
|
|DESPC
|11,01
|6.048.578
|% -6,93
|
|KTSKR
|59,25
|15.703.923
|% -5,95
|
|DOGUB
|4,88
|7.911.835
|% -5,43
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,33
|1.200.875.452
|% -1,58
|
|EREGL
|16,73
|564.913.086
|% -1,01
|
|THYAO
|13,18
|540.089.140
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,41
|352.459.566
|% -1,23
|
|TUPRS
|111,10
|324.261.802
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,41
|352.459.566
|% -1,23
|
|GARAN
|9,33
|1.200.875.452
|% -1,58
|
|ODAS
|1,33
|80.778.280
|% -1,48
|
|AKBNK
|5,42
|243.225.265
|% -1,09
|
|KRDMD
|6,41
|278.248.226
|% -1,23
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7613
|8,7676
|% 1,34
|
|Euro
|10,2834
|10,2909
|% 1,75
|
|Sterlin
|11,9423
|12,0022
|% 1,67
|
|Frank
|9,4316
|9,4885
|% 1,39
|
|Riyal
|2,3272
|2,3389
|% 1,19
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,54
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.253
|3.335
|2,91
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|1,41
|
|Çeyrek
|789
|807
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|-0,48
|