***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 14:17
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964966
BIST
14:071.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,34
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:078,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1129
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:0710,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1722
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:07500,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 8,72
|Açılış
|: 499,55
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:07
|YEOTK
|66,55
|202.661.075
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|58.022.912
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.982.727
|% 9,87
|
|CRDFA
|4,60
|37.619.612
|% 9,79
|
|AKYHO
|2,46
|88.026.629
|% -9,23
|
|KTSKR
|57,90
|16.036.873
|% -8,10
|
|DESPC
|11,05
|6.157.582
|% -6,59
|
|DOGUB
|4,86
|8.078.419
|% -5,81
|
|NUGYO
|10,13
|26.412.251
|% -5,50
|
|GARAN
|9,32
|1.455.045.335
|% -1,69
|
|EREGL
|16,73
|605.596.415
|% -1,01
|
|THYAO
|13,14
|589.204.779
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,40
|402.089.080
|% -1,64
|
|TUPRS
|110,90
|371.661.842
|% 0,09
|
|YKBNK
|2,40
|402.089.080
|% -1,64
|
|GARAN
|9,32
|1.455.045.335
|% -1,69
|
|ODAS
|1,34
|88.738.450
|% -0,74
|
|AKBNK
|5,39
|284.424.492
|% -1,64
|
|TSKB
|1,21
|60.098.082
|% -0,82
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7590
|8,7648
|% 1,30
|
|Euro
|10,2753
|10,2866
|% 1,70
|
|Sterlin
|11,9824
|12,0425
|% 2,01
|
|Frank
|9,4523
|9,5093
|% 1,61
|
|Riyal
|2,3329
|2,3445
|% 1,43
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,77
|
|Altın Gr.
|499
|500
|7,62
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.293
|3.377
|45,68
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|20,23
|
|Çeyrek
|797
|816
|10,12
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,09
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|-0,48
|