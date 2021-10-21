***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 10:00
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971636
BIST
12:381.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
12:389,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0809
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2949
En Düşük
9,1938
12:3810,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0880
|Açılış
|: 10,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8537
En Düşük
10,7257
12:38533,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,71
|Açılış
|: 533,50
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
533,81
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler12:38
|HLGYO
|2,62
|36.553.174
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,71
|76.382.321
|% 7,55
|
|OYLUM
|7,80
|4.096.670
|% 6,85
|
|DMSAS
|8,61
|59.058.425
|% 6,69
|
|SERVE
|13,80
|28.373
|% 6,07
|
|FADE
|8,60
|214.240.624
|% -9,95
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|YEOTK
|61,65
|81.288.059
|% -7,01
|
|TLMAN
|29,38
|28.012.414
|% -6,07
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|GARAN
|9,01
|795.495.486
|% -1,10
|
|SASA
|27,38
|667.872.224
|% 0,66
|
|THYAO
|13,78
|562.812.232
|% -0,14
|
|FROTO
|179,90
|514.044.773
|% 1,75
|
|EKGYO
|1,94
|346.777.181
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,94
|346.777.181
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,47
|297.924.050
|% 0,41
|
|GARAN
|9,01
|795.495.486
|% -1,10
|
|VKGYO
|1,59
|111.301.524
|% 6,00
|
|PETKM
|6,23
|309.646.687
|% 0,97
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2894
|9,2927
|% 0,88
|
|Euro
|10,8323
|10,8382
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,7694
|12,8334
|% 0,58
|
|Frank
|10,0657
|10,1264
|% 0,83
|
|Riyal
|2,4694
|2,4818
|% 0,86
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|4,98
|
|Altın Gr.
|533
|533
|5,40
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|21,00
|
|Tam
|3.512
|3.600
|29,32
|
|Yarım
|1.697
|1.741
|14,18
|
|Çeyrek
|851
|871
|7,09
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,84
|