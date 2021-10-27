***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2021 15:44
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972823
BIST
17:531.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.520
En Düşük
1.503
17:539,5115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0242
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:5311,0620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:53548,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,59
|Açılış
|: 548,35
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ATATP
|39,60
|40.972.689
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.305.224
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|326.453.987
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,22
|7.705.530
|% 9,90
|
|KARYE
|20,10
|80.669.975
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,04
|409.418.164
|% -7,26
|
|ISGSY
|8,09
|211.404.838
|% -7,01
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.533.584
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,08
|6.342.694
|% -5,72
|
|GARAN
|9,58
|2.769.026.007
|% 3,68
|
|THYAO
|14,73
|1.393.413.052
|% 0,20
|
|EREGL
|19,85
|1.316.518.182
|% -0,75
|
|AKBNK
|5,79
|1.091.624.381
|% 3,76
|
|ASELS
|16,51
|941.012.361
|% -2,71
|
|YKBNK
|2,66
|885.034.826
|% 2,31
|
|GARAN
|9,58
|2.769.026.007
|% 3,68
|
|AKBNK
|5,79
|1.091.624.381
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,97
|369.411.570
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,66
|351.854.782
|% 0,00
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5111
|9,5168
|% -0,20
|
|Euro
|11,0539
|11,0632
|% -0,03
|
|Sterlin
|13,0242
|13,0895
|% -0,51
|
|Frank
|10,3361
|10,3983
|% 0,05
|
|Riyal
|2,5302
|2,5428
|% -0,22
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,44
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,93
|
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