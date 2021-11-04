***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2021 17:22
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974793
BIST
17:141.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 26,92
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:149,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0852
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:1411,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0522
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:14562,11
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 13,62
|Açılış
|: 562,11
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,43
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TETMT
|190,80
|8.087.836
|% 9,97
|
|CLEBI
|188,60
|205.466.468
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|138.341.770
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|148.365.775
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|75.878.607
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|11.136.927
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.849.751
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,62
|281.628.163
|% -8,70
|
|DGKLB
|2,36
|143.392.096
|% -5,98
|
|CANTE
|12,28
|111.459.162
|% -5,54
|
|THYAO
|16,73
|2.804.873.859
|% 7,38
|
|GARAN
|10,50
|2.294.883.325
|% 1,16
|
|ISCTR
|6,15
|839.703.497
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,96
|796.963.464
|% 2,78
|
|AKBNK
|6,29
|747.229.567
|% 1,45
|
|TSKB
|1,57
|700.785.186
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,96
|796.963.464
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,12
|278.436.721
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,03
|452.491.453
|% 2,01
|
|GARAN
|10,50
|2.294.883.325
|% 1,16
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|26,69
|
|Altın Gr.
|560
|560
|11,54
|
|Cumhuriyet
|3.698
|3.754
|58,00
|
|Tam
|3.684
|3.776
|58,00
|
|Yarım
|1.780
|1.827
|28,05
|
|Çeyrek
|893
|913
|14,03
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,17
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,82
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
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17:23VKGYO
Yüzde 6.83 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 561, 470 adet işlem
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17:21XU100
Endeks 1, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 21, 619.00 milyon TL de
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17:21TCELL
Yüzde 4.92 oranında artışla 16.62 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 364, 423 adet işlem
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17:20ZRGYO
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 316, 302 adet işlem
-
17:19PAMEL
Yüzde 8.89 oranında artışla 58.80 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 086 adet işlem