***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2022 10:05
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993305
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
0
En Düşük
0
18:0513,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,3957
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
18:0515,6132
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4570
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6827
En Düşük
15,0822
18:05798,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 21,90
|Açılış
|: 798,87
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,55
|1.586.627
|% 0,00
|
|VAKKO
|9,92
|9.407.314
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|95.333.098
|% 0,00
|
|SONME
|41,10
|4.936.730
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,55
|1.586.627
|% 0,00
|
|VAKKO
|9,92
|9.407.314
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|95.333.098
|% 0,00
|
|SONME
|41,10
|4.936.730
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 0,00
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% 0,00
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 0,00
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5645
|13,6192
|% 2,99
|
|Euro
|15,5304
|15,6132
|% 3,02
|
|Sterlin
|18,6052
|18,6985
|% 2,92
|
|Frank
|14,8249
|14,9143
|% 2,85
|
|Riyal
|3,6161
|3,6342
|% 2,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-2,58
|
|Altın Gr.
|800
|800
|23,05
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,28
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|-0,21
|