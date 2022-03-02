***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 10:02
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006393
BIST
10:041.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.976
En Düşük
1.970
10:0414,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1496
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0796
En Düşük
13,8221
10:0415,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1423
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6830
En Düşük
15,4208
10:04875,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,68
|Açılış
|: 875,65
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
876,98
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler10:01
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|UFUK
|19,47
|307.120
|% 6,34
|
|MERIT
|31,10
|1.929.065
|% 6,14
|
|LIDFA
|4,38
|121.173
|% 6,05
|
|MMCAS
|2,59
|13.131
|% 5,71
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|PKENT
|355,00
|798.693
|% -5,79
|
|KARYE
|16,32
|2.681.700
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,50
|181.561.013
|% 1,96
|
|EREGL
|33,02
|77.247.308
|% -0,48
|
|THYAO
|25,04
|72.527.723
|% -0,87
|
|GARAN
|11,64
|55.074.986
|% 0,17
|
|ASELS
|23,50
|54.487.634
|% -2,08
|
|KRDMD
|12,50
|181.561.013
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,63
|21.774.948
|% 0,00
|
|GARAN
|11,64
|55.074.986
|% 0,17
|
|GOZDE
|9,59
|31.637.898
|% 4,01
|
|AKENR
|1,50
|4.836.138
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0302
|14,0414
|% 1,05
|
|Euro
|15,5684
|15,6546
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,6224
|18,7158
|% 0,90
|
|Frank
|15,2257
|15,3174
|% 1,05
|
|Riyal
|3,7347
|3,7534
|% 1,19
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-6,33
|
|Altın Gr.
|875
|875
|5,68
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,59
|