***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 11:52
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007719
BIST
12:031.979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -11,62
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
12:0314,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1313
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:0315,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0405
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:03918,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 19,08
|Açılış
|: 918,32
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:03
|ULUUN
|8,10
|118.924.996
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|PETUN
|24,22
|44.876.964
|% 9,79
|
|SELVA
|18,69
|14.011.948
|% 9,55
|
|KERVT
|4,14
|36.488.627
|% 8,09
|
|USAK
|1,48
|60.484.185
|% -9,76
|
|AVHOL
|5,40
|5.329.358
|% -9,40
|
|GWIND
|6,61
|31.579.112
|% -9,20
|
|EUHOL
|2,99
|7.582.514
|% -7,43
|
|SANEL
|8,24
|1.546.003
|% -7,42
|
|KRDMD
|13,79
|1.516.405.486
|% 2,00
|
|EREGL
|34,40
|981.176.066
|% 1,18
|
|THYAO
|24,72
|794.883.417
|% -2,29
|
|GARAN
|11,76
|776.916.877
|% -0,76
|
|KOZAL
|133,30
|652.607.989
|% 3,57
|
|ODAS
|1,36
|202.318.241
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,79
|1.516.405.486
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,04
|189.432.749
|% 0,00
|
|PETKM
|8,14
|537.682.811
|% 1,75
|
|GARAN
|11,76
|776.916.877
|% -0,76
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3353
|14,3455
|% 0,92
|
|Euro
|15,5833
|15,6165
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,7959
|18,8902
|% 0,10
|
|Frank
|15,4597
|15,5528
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8053
|3,8244
|% 0,74
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|28,15
|
|Altın Gr.
|918
|919
|19,34
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|6.054
|6.207
|121,33
|
|Yarım
|2.926
|3.003
|58,69
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|29,58
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,25
|
|B. Petrol
|127
|127
|9,34
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 11, 402.00 milyon TL de
-
12:17USAK
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 398, 092 adet işlem
-
12:16TAVHL
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 29.44 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 323, 971 adet işlem
-
12:15TEKTU
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 485, 806 adet işlem
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 23 kaybederek (% -0.57 ) 1, 792