***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 14:48
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007777
BIST
15:251.990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:2514,3514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1372
|Açılış
|: 14,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:2515,7100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1340
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7126
En Düşük
15,4420
15:25917,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 17,99
|Açılış
|: 917,23
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:25
|MERKO
|3,42
|27.876.593
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.608.579
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|153.240.443
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.380.833
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|SANEL
|8,01
|7.835.516
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,91
|20.995.751
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.194.244
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.231.223
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|76.787.381
|% -9,76
|
|KRDMD
|13,82
|2.577.238.566
|% 2,22
|
|THYAO
|25,16
|1.722.238.636
|% -0,55
|
|EREGL
|34,22
|1.546.897.069
|% 0,65
|
|GARAN
|11,77
|1.177.170.945
|% -0,68
|
|ASELS
|24,30
|1.137.007.937
|% 0,41
|
|KRDMD
|13,82
|2.577.238.566
|% 2,22
|
|ODAS
|1,35
|249.867.477
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,98
|524.892.434
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,05
|245.680.719
|% 0,49
|
|YKBNK
|3,63
|382.501.698
|% -0,55
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3404
|14,3514
|% 0,97
|
|Euro
|15,6731
|15,7100
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,9181
|19,0130
|% 0,75
|
|Frank
|15,4836
|15,5769
|% 0,27
|
|Riyal
|3,8206
|3,8398
|% 1,15
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|20,03
|
|Altın Gr.
|918
|918
|18,77
|
|Cumhuriyet
|6.113
|6.205
|147,00
|
|Tam
|6.072
|6.225
|139,45
|
|Yarım
|2.935
|3.011
|67,46
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|33,73
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,77
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,20
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,52
|