***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2022 10:02
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012871
BIST
10:122.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,01
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.185
En Düşük
2.180
10:1214,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:1216,3685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0401
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:12932,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 932,57
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,66
BIST En Aktif Hisseler10:08
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|962.704
|% 9,94
|
|RODRG
|16,06
|36.392
|% 7,64
|
|KAPLM
|80,50
|7.191.448
|% 7,62
|
|ENSRI
|19,96
|25.677.672
|% 7,14
|
|PKENT
|213,40
|10.249.219
|% -8,18
|
|IZFAS
|5,50
|433.229
|% -7,72
|
|DOBUR
|63,40
|813.342
|% -4,80
|
|PENTA
|384,50
|768.665
|% -4,11
|
|SELGD
|4,11
|266.949
|% -3,75
|
|KRDMD
|15,44
|135.586.020
|% 0,46
|
|SMRTG
|16,35
|112.203.767
|% 6,17
|
|SISE
|14,44
|111.622.258
|% 0,91
|
|SASA
|58,85
|89.800.657
|% 0,51
|
|THYAO
|28,32
|83.691.730
|% 0,71
|
|YKBNK
|3,95
|37.249.809
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,44
|135.586.020
|% 0,46
|
|KARSN
|4,52
|38.967.566
|% 0,44
|
|SISE
|14,44
|111.622.258
|% 0,91
|
|SMRTG
|16,35
|112.203.767
|% 6,17
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8236
|14,8271
|% 0,02
|
|Euro
|16,3386
|16,3696
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5164
|19,6143
|% 0,19
|
|Frank
|15,9263
|16,0223
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9401
|3,9599
|% 0,07
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-2,31
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,38
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