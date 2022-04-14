***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2022 12:25
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020425
BIST
14:302.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,44
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:3014,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:3015,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0534
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:30928,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 928,64
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:30
|DAPGM
|27,14
|123.990.051
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ASUZU
|88,10
|58.189.398
|% 8,77
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|ESCOM
|9,16
|35.211.126
|% 8,27
|
|ISGYO
|12,04
|7.689.466
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|5.338.941
|% -5,04
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,16
|7.821.681
|% -3,60
|
|THYAO
|37,16
|3.491.182.132
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|GARAN
|13,68
|1.532.214.195
|% 0,29
|
|EREGL
|35,22
|1.060.354.224
|% 0,17
|
|KRDMD
|16,10
|965.993.986
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|TSKB
|1,81
|513.428.939
|% 7,10
|
|ODAS
|2,33
|540.910.958
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,86
|790.609.128
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,10
|961.375.445
|% 1,39
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6185
|14,6208
|% 0,18
|
|Euro
|15,9453
|15,9673
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,1427
|19,2387
|% 0,31
|
|Frank
|15,5639
|15,6576
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8862
|3,9057
|% 0,16
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|0,30
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|3,87
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|1,87
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,43
|
Seans Raporu
14:30
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14:45TRGYO
Yüzde 6.56 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 820, 020 adet işlem
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14:44HLGYO
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14:42XU100
Endeks 2, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 27, 474.00 milyon TL de
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14:42GENIL
Yüzde 6.74 oranında artışla 17.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 621, 141 adet işlem
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14:41TRGYO
Yüzde 6.86 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 665, 665 adet işlem