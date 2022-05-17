***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 14:43
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030833
BIST
15:282.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 16,74
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
15:2815,7629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2218
|Açılış
|: 15,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:2816,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 0,4279
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:28926,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 15,96
|Açılış
|: 926,96
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:28
|EGEPO
|8,03
|44.986.404
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|215.686.703
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.270.983
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.643.091
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|34.677.446
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.973.064
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|KAPLM
|59,60
|19.298.506
|% -8,31
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|THYAO
|42,92
|2.540.561.961
|% 0,47
|
|SISE
|19,88
|1.891.641.420
|% 3,01
|
|AKBNK
|7,86
|1.093.369.718
|% -1,38
|
|KRDMD
|14,92
|1.045.503.166
|% 0,07
|
|EREGL
|32,00
|1.005.919.521
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,65
|637.842.953
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|901.120.986
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,86
|1.093.369.718
|% -1,38
|
|DOHOL
|3,75
|391.057.498
|% 1,08
|
|SISE
|19,88
|1.891.641.420
|% 3,01
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7552
|15,7629
|% 1,43
|
|Euro
|16,6318
|16,6681
|% 2,63
|
|Sterlin
|19,5973
|19,6955
|% 2,69
|
|Frank
|15,7932
|15,8883
|% 2,28
|
|Riyal
|4,1859
|4,2069
|% 1,39
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|7,44
|
|Altın Gr.
|927
|927
|15,96
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.283
|111,00
|
|Tam
|6.149
|6.307
|96,46
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|46,66
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|23,33
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,18
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,18
|