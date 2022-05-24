***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 10:07
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031948
BIST
10:162.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,01
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:1616,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1470
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0859
En Düşük
15,9172
10:1617,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2191
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,2679
En Düşük
16,8668
10:16958,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,24
|Açılış
|: 958,22
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
958,46
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:14
|KGYO
|4,76
|885.741
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|INTEM
|66,35
|10.075.740
|% 8,15
|
|POLHO
|4,37
|30.748.613
|% 7,37
|
|DERHL
|7,19
|13.932.069
|% 6,20
|
|KAPLM
|69,00
|1.204.001
|% -4,96
|
|ESCOM
|12,65
|2.907.179
|% -4,89
|
|ISDMR
|25,22
|1.650.884
|% -4,69
|
|IMASM
|42,80
|4.082.483
|% -4,46
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|GARAN
|15,31
|446.019.489
|% 0,92
|
|THYAO
|43,02
|286.547.822
|% 0,14
|
|SISE
|19,61
|169.862.051
|% 1,34
|
|HEKTS
|28,90
|154.239.513
|% 2,34
|
|ASELS
|23,64
|147.655.249
|% 0,17
|
|SKBNK
|1,25
|67.957.581
|% -1,57
|
|GARAN
|15,31
|446.019.489
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,39
|90.163.752
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,61
|73.211.130
|% 0,84
|
|KARSN
|5,75
|86.920.323
|% 0,00
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0705
|16,0850
|% 1,00
|
|Euro
|17,2413
|17,2638
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,1418
|20,2428
|% 0,81
|
|Frank
|16,5842
|16,6841
|% 0,99
|
|Riyal
|4,2633
|4,2847
|% 0,76
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,44
|
|Altın Gr.
|956
|956
|7,39
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,31
|