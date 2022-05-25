***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 14:10
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032312
BIST
14:112.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,48
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:1116,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2415
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:1117,4154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1188
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:11973,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,32
|Açılış
|: 973,24
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:11
|DAGHL
|27,06
|4.982.837
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.186.194
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|53.799.576
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|8.302.338
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.447.813
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|22.816.804
|% -9,96
|
|SELVA
|8,59
|24.094.606
|% -8,62
|
|FENER
|42,72
|173.354.206
|% -6,93
|
|NUGYO
|5,75
|37.794.081
|% -6,20
|
|DOGUB
|4,50
|22.090.094
|% -5,26
|
|SISE
|20,42
|1.863.853.118
|% 3,03
|
|THYAO
|42,12
|1.366.653.951
|% -0,09
|
|GARAN
|14,57
|1.208.110.776
|% -1,61
|
|ASELS
|23,68
|1.097.764.256
|% 2,69
|
|HEKTS
|29,42
|684.392.700
|% -1,28
|
|SISE
|20,42
|1.863.853.118
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,55
|219.703.977
|% -0,39
|
|GARAN
|14,57
|1.208.110.776
|% -1,61
|
|YKBNK
|4,35
|329.095.919
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,64
|212.094.098
|% 0,28
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3074
|16,3173
|% 1,50
|
|Euro
|17,3874
|17,4154
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,3522
|20,4543
|% 1,16
|
|Frank
|16,8833
|16,9850
|% 1,15
|
|Riyal
|4,3415
|4,3633
|% 1,46
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,70
|
|Altın Gr.
|973
|973
|7,00
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|53,00
|
|Tam
|6.437
|6.599
|59,41
|
|Yarım
|3.111
|3.192
|28,74
|
|Çeyrek
|1.560
|1.596
|14,37
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,78
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,16
|
Seans Raporu
14:11
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-
14:26KONKA
Yüzde 6.60 oranında artışla 22.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 993, 661 adet işlem
-
14:25OLMK
Yüzde 6.87 oranında artışla 10.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 672, 724 adet işlem
-
14:24METUR
Yüzde 6.76 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 266 adet işlem
-
14:23ORCAY
Yüzde 4.40 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 244, 173 adet işlem
-
14:22CIMSA
Yüzde 4.80 oranında artışla 31.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 504 adet işlem