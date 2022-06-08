***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 17:48
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036028
BIST
17:442.566
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -82,11
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.556
17:4417,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3580
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:4418,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,4395
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:441.019,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 22,16
|Açılış
|: 1.019,99
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ACSEL
|55,35
|21.649.157
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.924.687
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,14
|535.058.486
|% 7,48
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|TUKAS
|12,65
|289.045.849
|% 5,68
|
|OYYAT
|76,50
|87.267.504
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.159.670
|% -9,90
|
|TOASO
|66,55
|1.653.370.112
|% -9,27
|
|TETMT
|238,90
|30.346.595
|% -9,13
|
|THYAO
|47,62
|6.134.915.305
|% -1,73
|
|SISE
|22,08
|3.645.838.832
|% -4,33
|
|SASA
|43,38
|2.718.946.011
|% -0,23
|
|KRDMD
|14,75
|2.436.715.804
|% -2,45
|
|EREGL
|34,14
|2.295.901.450
|% -1,61
|
|EKGYO
|2,72
|954.833.420
|% -4,23
|
|SEGYO
|1,23
|406.610.506
|% 1,65
|
|TSKB
|2,33
|612.571.046
|% -3,32
|
|DOHOL
|4,07
|1.027.135.184
|% -4,24
|
|YKBNK
|4,67
|1.011.748.759
|% -4,30
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0936
|17,1094
|% 2,12
|
|Euro
|18,3848
|18,4213
|% 2,49
|
|Sterlin
|21,3877
|21,4950
|% 1,71
|
|Frank
|17,4828
|17,5881
|% 1,91
|
|Riyal
|4,5445
|4,5673
|% 2,05
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,16
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,16
|
Seans Raporu
17:42
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