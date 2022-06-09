***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2022 12:33
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036367
BIST
12:572.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,20
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
12:5717,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1033
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2295
En Düşük
17,0843
12:5718,5799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1861
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
12:571.024,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.024,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:57
|EUREN
|19,65
|36.212.906
|% 9,96
|
|MAGEN
|13,30
|55.428.436
|% 7,61
|
|FONET
|12,78
|34.419.421
|% 7,49
|
|INVES
|35,90
|24.788.879
|% 7,16
|
|QUAGR
|29,82
|80.134.272
|% 7,11
|
|TSGYO
|6,75
|50.750.682
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.890.069
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,18
|121.981.492
|% -6,35
|
|THYAO
|47,02
|2.845.831.293
|% 0,64
|
|SISE
|22,28
|1.411.328.728
|% 1,92
|
|SASA
|43,74
|925.246.980
|% 2,15
|
|SAHOL
|19,83
|875.755.529
|% -0,15
|
|TOASO
|65,75
|680.282.861
|% -0,45
|
|SEGYO
|1,18
|121.981.492
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,67
|263.068.451
|% -0,37
|
|ODAS
|2,95
|269.259.948
|% 2,79
|
|DOHOL
|4,03
|330.493.374
|% 1,51
|
|KARSN
|7,16
|537.637.488
|% 2,73
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2234
|17,2295
|% 0,60
|
|Euro
|18,5259
|18,5799
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,4964
|21,6042
|% 0,42
|
|Frank
|17,5494
|17,6551
|% 0,66
|
|Riyal
|4,5781
|4,6011
|% 0,57
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,68
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|-3,00
|
|Tam
|6.777
|6.948
|-9,79
|
|Yarım
|3.275
|3.361
|-4,73
|
|Çeyrek
|1.643
|1.680
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|22,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,12
|