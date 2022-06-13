***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 10:00
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036847
BIST
11:052.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -11,28
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
11:0517,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1473
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
11:0518,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0884
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
11:051.029,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.029,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler11:05
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.328.196
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|BERA
|13,57
|184.719.922
|% 8,56
|
|EUREN
|23,26
|226.909.324
|% 7,69
|
|ULUUN
|19,89
|42.559.270
|% -4,28
|
|TSGYO
|5,83
|37.421.785
|% -4,11
|
|SOKM
|13,41
|56.698.712
|% -3,94
|
|TETMT
|225,80
|2.789.430
|% -3,79
|
|KERVN
|0,55
|60.952
|% -3,51
|
|THYAO
|47,28
|1.939.069.730
|% 1,24
|
|EREGL
|32,18
|608.223.556
|% -3,19
|
|SISE
|22,14
|494.207.964
|% -0,36
|
|SASA
|43,06
|452.026.036
|% -2,05
|
|KRDMD
|13,59
|382.901.607
|% -2,86
|
|DOHOL
|4,06
|328.149.613
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,58
|204.225.324
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,72
|200.494.914
|% -0,63
|
|THYAO
|47,28
|1.939.069.730
|% 1,24
|
|SEGYO
|1,18
|43.741.248
|% 1,72
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2465
|17,2577
|% 0,86
|
|Euro
|18,0723
|18,1000
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,0411
|21,1466
|% 0,17
|
|Frank
|17,3188
|17,4232
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5849
|4,6078
|% 0,82
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-15,19
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,13
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,09
|
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