***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2022 17:19
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047395
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0504
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
18:05987,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,59
|Açılış
|: 987,60
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7293
|17,7309
|% 0,12
|
|Euro
|18,1261
|18,1706
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,2409
|21,3474
|% 0,17
|
|Frank
|18,3785
|18,4892
|% 0,66
|
|Riyal
|4,7100
|4,7337
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|12,18
|
|Altın Gr.
|987
|988
|8,53
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.629
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.230
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,45
|