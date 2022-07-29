***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2022 14:28
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049214
BIST
14:172.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 28,29
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.572
En Düşük
2.539
14:1717,8514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0709
|Açılış
|: 17,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
14:1718,2651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0113
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
14:171.010,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.010,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler14:15
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|544.221.949
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.778.140
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.286.925
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.206.571
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|8,96
|36.581.096
|% -8,85
|
|DOBUR
|60,00
|8.900.285
|% -7,55
|
|THYAO
|49,88
|1.400.322.021
|% 0,36
|
|FROTO
|301,30
|944.939.604
|% 5,72
|
|TUPRS
|264,00
|714.412.523
|% 2,60
|
|SISE
|21,44
|650.635.444
|% 0,94
|
|AKBNK
|8,52
|567.639.698
|% 0,12
|
|EKGYO
|3,08
|503.692.333
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,67
|204.356.465
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,65
|544.221.949
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,70
|447.908.961
|% 1,29
|
|ODAS
|3,68
|281.545.730
|% -1,08
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8375
|17,8474
|% -0,42
|
|Euro
|18,2400
|18,2600
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,6921
|21,8008
|% -0,37
|
|Frank
|18,6837
|18,7962
|% -0,13
|
|Riyal
|4,7434
|4,7672
|% -0,35
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.722
|6.799
|-35,00
|
|Yarım
|3.275
|3.324
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,13
|