***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 10:35
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065139
BIST
10:353.305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 23,29
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.267
10:3518,4512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0372
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
10:3517,8945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9173
En Düşük
17,6343
10:35977,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,59
|Açılış
|: 977,74
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler10:35
|ULKER
|23,94
|114.708.514
|% 9,92
|
|GRNYO
|4,60
|2.881.570
|% 9,52
|
|ROYAL
|6,25
|1.255.581
|% 8,70
|
|KRONT
|47,02
|10.875.183
|% 7,70
|
|ELITE
|27,02
|20.006.633
|% 7,65
|
|PINSU
|5,85
|19.747.874
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|1.653.925
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|550.349
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|103.671.925
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|14.005.495
|% -9,88
|
|SASA
|64,35
|774.854.803
|% 3,96
|
|THYAO
|70,85
|602.990.309
|% 0,00
|
|HEKTS
|53,10
|486.434.686
|% 4,94
|
|VESTL
|38,20
|451.613.330
|% 6,82
|
|ASELS
|30,70
|347.733.198
|% 1,99
|
|ZOREN
|4,70
|200.631.749
|% 5,15
|
|EKGYO
|3,95
|156.795.493
|% -0,50
|
|TSKB
|2,62
|103.671.925
|% -9,97
|
|YKBNK
|6,82
|214.231.793
|% -1,73
|
|AKFGY
|3,23
|82.241.356
|% 2,54
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4430
|18,4512
|% 0,20
|
|Euro
|17,8820
|17,8945
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,7696
|19,8688
|% -0,79
|
|Frank
|18,7248
|18,8376
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8921
|4,9166
|% 0,26
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|0,71
|
|Altın Gr.
|978
|978
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.688
|6.773
|11,00
|
|Yarım
|3.251
|3.311
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|-0,51
|
Seans Raporu
10:35
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