***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2022 10:00
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074948
BIST
11:533.895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -39,10
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.893
11:5318,6181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:5318,5400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0092
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:53988,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,71
|Açılış
|: 988,44
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
986,45
BIST En Aktif Hisseler11:51
|AKCNS
|41,80
|78.737.013
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|35.970.536
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|46.298.141
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|54.874.180
|% 9,98
|
|AGYO
|6,11
|4.259.782
|% -9,88
|
|ICBCT
|7,81
|61.922.929
|% -9,71
|
|MZHLD
|136,00
|14.816.243
|% -7,98
|
|BRSAN
|54,10
|93.839.263
|% -7,91
|
|CRFSA
|59,15
|57.951.186
|% -6,70
|
|AKBNK
|14,91
|1.220.489.122
|% -2,10
|
|THYAO
|98,35
|1.212.178.519
|% -1,06
|
|SASA
|108,00
|1.120.851.660
|% 3,95
|
|TUPRS
|365,50
|994.379.985
|% -1,96
|
|YKBNK
|9,00
|957.027.900
|% -2,91
|
|EKGYO
|4,44
|481.375.393
|% -1,77
|
|YKBNK
|9,00
|957.027.900
|% -2,91
|
|ISCTR
|9,02
|803.424.414
|% -3,84
|
|AKBNK
|14,91
|1.220.489.122
|% -2,10
|
|SKBNK
|2,06
|134.112.502
|% -2,37
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6088
|18,6218
|% 0,12
|
|Euro
|18,4600
|18,4700
|% -0,91
|
|Sterlin
|21,3921
|21,4994
|% -0,17
|
|Frank
|18,6371
|18,7494
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,12
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-12,45
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-6,21
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.626
|6.686
|-50,00
|
|Yarım
|3.229
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|-0,63
|
Seans Raporu
11:51
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12:06EUREN
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12:01CELHA
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12:00TRCAS
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 23.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 831 adet işlem