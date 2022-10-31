***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:32
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075173
BIST
13:493.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 60,82
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.941
En Düşük
3.881
13:4918,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
13:4918,5176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0190
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
13:49980,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,56
|Açılış
|: 980,16
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler13:47
|VKING
|14,86
|6.449.939
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|30.266.372
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.120.816
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|162.757.311
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|6.311.893
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|55.485.846
|% -9,98
|
|METRO
|1,51
|96.901.998
|% -8,48
|
|ATLAS
|1,89
|16.179.570
|% -7,80
|
|MZHLD
|130,70
|22.526.971
|% -6,44
|
|DOBUR
|52,55
|12.292.400
|% -6,33
|
|THYAO
|98,25
|2.997.087.332
|% 1,34
|
|SASA
|118,10
|1.790.183.580
|% 8,05
|
|AKBNK
|14,47
|1.559.620.746
|% -1,43
|
|YKBNK
|8,93
|1.234.700.181
|% 0,56
|
|TUPRS
|375,60
|1.227.827.854
|% 2,74
|
|EKGYO
|4,41
|912.425.119
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,93
|1.234.700.181
|% 0,56
|
|SKBNK
|2,03
|227.175.473
|% -0,98
|
|ISCTR
|9,08
|976.960.575
|% 0,33
|
|TSKB
|2,98
|323.472.040
|% -1,32
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6150
|18,6233
|% 0,23
|
|Euro
|18,5018
|18,5158
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,4082
|21,5156
|% -0,50
|
|Frank
|18,5312
|18,6428
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9389
|4,9636
|% 0,20
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,39
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.569
|6.668
|2,00
|
|Tam
|6.599
|6.656
|-80,00
|
|Yarım
|3.216
|3.252
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.625
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-1,25
|