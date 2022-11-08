***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 12:18
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077889
BIST
13:564.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 60,40
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
13:5618,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1319
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
13:5618,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0880
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6230
En Düşük
18,4643
13:56999,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,62
|Açılış
|: 999,77
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler13:54
|GRSEL
|15,95
|28.618.621
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|718.819.577
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|835.787
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.875.422
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.332.070
|% 9,97
|
|CEOEM
|12,06
|102.355.004
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.006.949
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|1.343.455
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.416.851
|% -9,97
|
|KERVN
|0,77
|799.720
|% -9,41
|
|EREGL
|36,94
|9.269.985.032
|% 0,87
|
|THYAO
|114,90
|7.873.817.214
|% 7,18
|
|KRDMD
|13,37
|3.372.577.574
|% -3,47
|
|ASELS
|36,76
|3.165.639.138
|% 3,08
|
|EKGYO
|4,87
|2.982.354.851
|% 1,67
|
|EKGYO
|4,87
|2.982.354.851
|% 1,67
|
|KRDMD
|13,37
|3.372.577.574
|% -3,47
|
|EREGL
|36,94
|9.269.985.032
|% 0,87
|
|SKBNK
|2,15
|501.623.451
|% 3,37
|
|PETKM
|14,59
|2.427.093.052
|% -0,41
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6105
|% 0,72
|
|Euro
|18,6047
|18,6161
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2937
|21,4004
|% 0,36
|
|Frank
|18,7410
|18,8539
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9358
|4,9605
|% 0,64
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-4,06
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.695
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,98
|96,98
|-0,94
|