***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 11:08
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144157
BIST
13:264.557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -61,37
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:2619,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0306
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:2621,3484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0196
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:261.243,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.243,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:26
|GRTRK
|25,74
|6.229.106
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|67.198.942
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.647.042
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.100.285
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|29.189.079
|% 9,98
|
|KRTEK
|16,71
|14.486.511
|% -9,97
|
|EGSER
|25,28
|85.680.906
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|ESCOM
|23,32
|13.357.742
|% -9,96
|
|KAREL
|14,46
|53.267.009
|% -9,96
|
|THYAO
|127,70
|1.586.985.331
|% -0,08
|
|KOPOL
|48,66
|1.210.794.665
|% -2,68
|
|EUPWR
|78,95
|1.209.166.462
|% 9,96
|
|EREGL
|32,88
|1.177.635.507
|% -0,78
|
|SISE
|37,14
|951.091.411
|% 0,76
|
|EKGYO
|5,91
|481.750.020
|% -1,66
|
|YKBNK
|9,46
|581.512.138
|% -0,11
|
|ISCTR
|10,84
|432.346.199
|% 0,09
|
|AKBNK
|16,01
|634.816.998
|% -0,25
|
|SKBNK
|2,15
|85.457.312
|% -2,71
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4658
|19,4700
|% 0,16
|
|Euro
|21,3288
|21,3484
|% -0,09
|
|Sterlin
|24,1890
|24,3103
|% -0,18
|
|Frank
|21,5687
|21,6986
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1754
|5,2014
|% 0,08
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|78,91
|78,91
|-0,40
|