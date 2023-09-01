***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2023 10:16
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190705
BIST
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11:367.970
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 51,85
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3626,7279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0380
|Açılış
|: 26,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7279
En Düşük
26,6058
11:3628,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:361.668,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.668,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:34
|IZENR
|59,40
|3.549.324.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|70.226.930
|% 9,98
|
|KTLEV
|45,86
|1.032.414.138
|% -8,74
|
|AZTEK
|61,95
|164.594.600
|% -6,63
|
|ELITE
|35,14
|69.784.138
|% -5,69
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|109,70
|1.336.587.028
|% -5,51
|
|IZENR
|59,40
|3.549.324.348
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,40
|3.031.783.799
|% 1,63
|
|ASTOR
|140,80
|2.783.886.629
|% -2,22
|
|ALFAS
|157,00
|2.766.394.544
|% 8,65
|
|ISCTR
|21,68
|2.494.968.320
|% 2,94
|
|EKGYO
|8,81
|1.549.119.535
|% 2,56
|
|ISCTR
|21,68
|2.494.968.320
|% 2,94
|
|IHLAS
|1,13
|90.217.691
|% 3,67
|
|KOZAL
|27,68
|1.805.011.048
|% -2,74
|
|IZENR
|59,40
|3.549.324.348
|% 10,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7144
|26,7195
|% 0,11
|
|Euro
|28,9790
|28,9892
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,7694
|33,9387
|% 0,21
|
|Frank
|30,1597
|30,3414
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1034
|7,1390
|% 0,19
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|2,57
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|4,67
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.938
|11.069
|-25,00
|
|Yarım
|5.486
|5.556
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.734
|2.778
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,10
|0,14
|
|B. Petrol
|87,12
|87,12
|0,29
|
Seans Raporu
11:34
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11:50BRSAN
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