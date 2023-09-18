***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 10:06
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195571
BIST
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12:597.893
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -69,01
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
12:5927,0216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0396
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
12:5928,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0404
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
12:591.673,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.673,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|298.598.514
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.757.982
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|254.998.723
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|278.841.251
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|238.402.789
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.264.944
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|OFSYM
|71,15
|101.440.609
|% -7,72
|
|THYAO
|222,90
|3.508.392.706
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,25
|2.017.181.416
|% 5,87
|
|SISE
|53,35
|1.849.671.502
|% -2,20
|
|TUPRS
|140,80
|1.656.677.346
|% -0,49
|
|ISCTR
|21,86
|1.592.983.144
|% 1,30
|
|ZOREN
|4,75
|592.011.141
|% -0,84
|
|PSGYO
|5,25
|547.842.242
|% 2,94
|
|ODAS
|12,01
|1.097.206.398
|% -2,20
|
|EKGYO
|8,33
|742.977.278
|% -0,24
|
|YKBNK
|16,25
|1.412.885.006
|% 1,12
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0143
|27,0216
|% 0,15
|
|Euro
|28,8361
|28,8464
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,4068
|33,5744
|% 0,29
|
|Frank
|30,0448
|30,2258
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1812
|7,2172
|% 0,13
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,46
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,12
|0,12
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|0,34
|