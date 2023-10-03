***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.10.2023 10:13
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198859
BIST
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12:118.536
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 49,48
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.529
En Yüksek
8.563
12:1127,4980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0488
|Açılış
|: 27,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,5843
En Düşük
27,3884
12:1128,8719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0817
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2189
En Düşük
28,7254
12:111.612,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.612,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.617,80
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler12:09
|EGEEN
|9.196,30
|841.785.427
|% 10,00
|
|TARKM
|493,00
|203.439.088
|% 10,00
|
|BFREN
|7.413,80
|15.435.532
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|404.746.993
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|33.394.652
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|560.786
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|340.819
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|1.267.027
|% -9,99
|
|QNBFB
|327,30
|791.739
|% -9,98
|
|USAK
|11,76
|61.514.074
|% -7,91
|
|THYAO
|251,00
|3.623.955.952
|% -0,95
|
|ZOREN
|6,76
|2.908.918.959
|% 7,81
|
|PETKM
|21,38
|2.804.625.970
|% 3,69
|
|EREGL
|45,10
|2.732.335.030
|% 0,71
|
|ASTOR
|135,30
|2.205.149.554
|% 1,65
|
|ZOREN
|6,76
|2.908.918.959
|% 7,81
|
|PETKM
|21,38
|2.804.625.970
|% 3,69
|
|EKGYO
|8,38
|953.866.004
|% -0,24
|
|KOZAL
|29,28
|1.999.754.735
|% 1,81
|
|KRDMD
|31,16
|2.012.119.761
|% 3,04
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4941
|27,4984
|% 0,18
|
|Euro
|28,8606
|28,8743
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,1358
|33,3020
|% 0,19
|
|Frank
|29,7600
|29,9393
|% -0,02
|
|Riyal
|7,3100
|7,3466
|% 0,20
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,68
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,63
|
|Cumhuriyet
|11.057
|11.224
|8,00
|
|Tam
|10.821
|10.920
|-20,00
|
|Yarım
|5.427
|5.477
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.705
|2.738
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|18,66
|18,69
|0,11
|
|B. Petrol
|90,69
|90,69
|-0,02
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