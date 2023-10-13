***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 11:43
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205719
BIST
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14:298.141
En Düşük
|Değişim
|: -1,43%
|| -118,33
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:2927,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0740
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:2929,2873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0166
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:291.691,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 25,26
|Açılış
|: 1.691,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,59
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:27
|AYCES
|465,30
|28.182.766
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.794.555
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,42
|243.434.916
|% -9,23
|
|BRSAN
|990,70
|3.281.635.169
|% 0,24
|
|THYAO
|221,20
|3.146.564.308
|% -1,73
|
|PETKM
|24,00
|2.513.370.288
|% 2,56
|
|ASELS
|43,48
|2.434.348.966
|% 0,88
|
|YKBNK
|18,82
|2.408.293.674
|% -2,79
|
|ZOREN
|6,39
|1.147.708.402
|% 0,95
|
|EKGYO
|7,77
|1.366.666.405
|% -2,02
|
|YKBNK
|18,82
|2.408.293.674
|% -2,79
|
|PETKM
|24,00
|2.513.370.288
|% 2,56
|
|ODAS
|13,42
|1.225.257.674
|% -0,81
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7946
|27,8003
|% 0,27
|
|Euro
|29,2768
|29,2914
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,7532
|33,9225
|% 0,28
|
|Frank
|30,5039
|30,6876
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3895
|7,4266
|% 0,25
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|26,17
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|24,96
|
|Cumhuriyet
|11.681
|11.858
|72,00
|
|Tam
|11.435
|11.519
|92,00
|
|Yarım
|5.735
|5.782
|47,00
|
|Çeyrek
|2.859
|2.891
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,28
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|0,36
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|3,06
|