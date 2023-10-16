***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 13:37
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206689
BIST
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16:107.979
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -134,53
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:1027,8804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1162
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:1029,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2241
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:101.719,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,19
|Açılış
|: 1.719,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:10
|FMIZP
|316,80
|224.343.529
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.515.435
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,97
|112.849.648
|% -9,77
|
|ESCAR
|182,20
|129.294.928
|% -9,31
|
|AVGYO
|7,07
|38.110.733
|% -9,13
|
|BYDNR
|35,44
|73.174.481
|% -9,13
|
|THYAO
|222,50
|5.166.661.723
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,80
|4.981.010.143
|% 1,68
|
|BRSAN
|917,40
|4.074.480.892
|% -7,65
|
|TUPRS
|141,10
|3.970.499.033
|% -3,69
|
|KOZAA
|71,25
|3.227.418.855
|% 4,63
|
|EKGYO
|7,50
|1.768.749.030
|% -1,83
|
|ZOREN
|6,24
|1.374.933.045
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,80
|4.981.010.143
|% 1,68
|
|QUAGR
|6,36
|1.012.880.683
|% -5,36
|
|ODAS
|12,87
|1.784.637.453
|% -3,96
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8755
|27,8804
|% 0,42
|
|Euro
|29,4128
|29,4296
|% 0,77
|
|Sterlin
|33,8258
|33,9954
|% 0,65
|
|Frank
|30,7850
|30,9705
|% 0,45
|
|Riyal
|7,4137
|7,4509
|% 0,47
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-14,43
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,16
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.584
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
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16:25ESCAR
Yüzde -9.31 oranında düşüşle 182.20 lira fiyatla işlem gören hissede 688, 666 adet işlem
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16:24BRYAT
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2, 510.00 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 594 adet işlem
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16:23XU100
Endeks 7, 988 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 55 altında . İşlem hacmi 86, 315.00 milyon TL de
-
16:23TATEN
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 301, 652 adet işlem
-
16:22HUNER
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 149, 358 adet işlem