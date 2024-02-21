***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2024 11:21
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250975
BIST
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14:279.312
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,94
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.290
En Yüksek
9.397
14:2730,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0754
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
30,9856
En Düşük
30,8591
14:2733,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0337
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5513
En Düşük
33,3775
14:272.020,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,01
|Açılış
|: 2.020,04
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.022,31
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler14:27
|SMART
|47,30
|339.761.811
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|COSMO
|156,30
|79.443.740
|% 9,99
|
|FONET
|20,60
|438.827.811
|% 9,98
|
|BRKVY
|153,30
|34.116.388
|% 9,97
|
|AYCES
|1.371,00
|332.111.016
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|29.422.243
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
|
|BRMEN
|5,00
|2.744.729
|% -8,09
|
|EREGL
|48,36
|7.912.650.251
|% -2,54
|
|MIATK
|71,30
|5.963.593.296
|% 3,56
|
|THYAO
|281,75
|4.886.832.493
|% 0,18
|
|KONTR
|284,00
|3.558.552.587
|% 7,07
|
|AKBNK
|43,80
|3.317.375.152
|% 1,62
|
|ZOREN
|6,03
|1.661.565.499
|% 2,38
|
|EREGL
|48,36
|7.912.650.251
|% -2,54
|
|EKGYO
|10,83
|1.442.110.984
|% 0,37
|
|TSPOR
|1,79
|196.230.724
|% -1,10
|
|ADESE
|3,07
|325.284.732
|% 2,33
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9828
|30,9856
|% 0,24
|
|Euro
|33,4733
|33,4818
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,9454
|39,1407
|% 0,10
|
|Frank
|35,0338
|35,2448
|% 0,29
|
|Riyal
|8,2351
|8,2764
|% 0,21
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|899,33
|900,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,85
|971,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,63
|2.027,90
|% 0,66
|