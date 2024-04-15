***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2024 16:18
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271947
BIST
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16:209.569
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 20,98
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.545
En Yüksek
9.717
16:2032,5278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0763
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
16:2034,6647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1199
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
16:202.495,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,58
|Açılış
|: 2.495,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler16:20
|SELGD
|58,30
|36.599.443
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|ATATP
|142,00
|224.857.285
|% 9,99
|
|BURCE
|237,90
|118.448.106
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|276.381.953
|% 9,99
|
|CELHA
|41,62
|83.759.414
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|280.587.270
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|BRKSN
|46,40
|65.151.036
|% -9,02
|
|GRNYO
|10,57
|274.029.792
|% -8,96
|
|THYAO
|298,50
|7.185.135.674
|% 0,51
|
|YKBNK
|30,60
|4.758.216.376
|% 2,00
|
|AKBNK
|57,25
|3.804.954.973
|% 2,51
|
|ISCTR
|12,25
|3.698.165.174
|% 0,74
|
|TUPRS
|184,60
|3.416.892.117
|% -0,75
|
|ZOREN
|5,88
|1.790.284.985
|% 2,80
|
|ISCTR
|12,25
|3.698.165.174
|% 0,74
|
|ENTRA
|13,95
|2.966.992.370
|% -6,06
|
|EKGYO
|10,21
|1.777.768.933
|% -4,58
|
|YKBNK
|30,60
|4.758.216.376
|% 2,00
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5195
|32,5278
|% 0,24
|
|Euro
|34,6500
|34,6647
|% 0,35
|
|Sterlin
|40,5235
|40,7266
|% 0,41
|
|Frank
|35,6903
|35,8692
|% 0,32
|
|Riyal
|8,6662
|8,7096
|% 0,09
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,62
|28,65
|% 0,66
|
|Platin
|954,21
|955,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,97
|1.025,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,60
|88,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.389,16
|2.389,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:20
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