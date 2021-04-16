***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz'in 30 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarında yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin uzatılması ve Esas Sözleşmen'in tadiline ilişkin tescil edilen karar, TTSG'de yayınlanmıştır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 05/04/2021 08/04/2021 103053 04/07/2013 10/07/2013 83604 05/04/2021 08/04/2021 103055 05/04/2021 08/04/2021 103056 05/04/2021 08/04/2021 103057 05/04/2021 08/04/2021 103058 05/04/2021 14/04/2021 103099 05/04/2021 08/04/2021 1030510 05/04/2021 08/04/2021 1030511 05/04/2021 08/04/2021 1030512 05/04/2021 08/04/2021 1030513 05/04/2021 08/04/2021 1030514 05/04/2021 08/04/2021 1030515 05/04/2021 08/04/2021 1030516 05/04/2021 08/04/2021 1030517 04/07/2013 10/07/2013 836018 04/07/2013 10/07/2013 836019 04/07/2013 10/07/2013 836020 05/04/2021 08/04/2021 1030521 05/04/2021 14/04/2021 1030922 05/04/2021 08/04/2021 1030523 04/07/2013 10/07/2013 836024 04/07/2013 10/07/2013 836025 04/07/2013 10/07/2013 836026 05/04/2021 08/04/2021 1030527 05/04/2021 08/04/2021 1030528 04/07/2013 10/07/2013 8360http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928739BIST