***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
16.04.2021 11:49
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz'in 30 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarında yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin uzatılması ve Esas Sözleşmen'in tadiline ilişkin tescil edilen karar, TTSG'de yayınlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 05/04/2021 08/04/2021 10305
3 04/07/2013 10/07/2013 8360
4 05/04/2021 08/04/2021 10305
5 05/04/2021 08/04/2021 10305
6 05/04/2021 08/04/2021 10305
7 05/04/2021 08/04/2021 10305
8 05/04/2021 14/04/2021 10309
9 05/04/2021 08/04/2021 10305
10 05/04/2021 08/04/2021 10305
11 05/04/2021 08/04/2021 10305
12 05/04/2021 08/04/2021 10305
13 05/04/2021 08/04/2021 10305
14 05/04/2021 08/04/2021 10305
15 05/04/2021 08/04/2021 10305
16 05/04/2021 08/04/2021 10305
17 04/07/2013 10/07/2013 8360
18 04/07/2013 10/07/2013 8360
19 04/07/2013 10/07/2013 8360
20 05/04/2021 08/04/2021 10305
21 05/04/2021 14/04/2021 10309
22 05/04/2021 08/04/2021 10305
23 04/07/2013 10/07/2013 8360
24 04/07/2013 10/07/2013 8360
25 04/07/2013 10/07/2013 8360
26 05/04/2021 08/04/2021 10305
27 05/04/2021 08/04/2021 10305
28 04/07/2013 10/07/2013 8360
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928739
BIST