***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
16.05.2020 03:13
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 ara hesap dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845639
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7687
18:057,4110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4316
En Düşük
7,3878
18:05380,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,94
|Açılış
|: 380,70
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2681
|8,3096
|% -1,24
|
|Frank
|6,9470
|6,9889
|% -1,60
|
|Riyal
|1,7992
|1,8082
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,17
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.500
|-11,20
|
|Tam
|2.522
|2.565
|-11,40
|
|Yarım
|1.231
|1.254
|-5,60
|
|Çeyrek
|615
|627
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,56
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,05
|
|B. Petrol
|34,52
|34,52
|0,05
|