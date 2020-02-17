***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 84.978.327 86.518.721Satışların Maliyeti16 -53.472.626 -51.491.241TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.505.701 35.027.480BRÜT KAR (ZARAR)31.505.701 35.027.480Genel Yönetim Giderleri17 -9.071.796 -7.583.504Pazarlama Giderleri17 -27.227.435 -28.457.849Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 6.333.433 8.824.857Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.470.690 -4.152.631ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-930.787 3.658.353Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 6.998 8.917Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -1.061 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-924.850 3.667.270Finansman Giderleri20 -1.932.368 -223.825SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.857.218 3.443.445Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri375.848 -963.627Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 375.848 -963.627SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.481.370 2.479.818DÖNEM KARI (ZARARI)-2.481.370 2.479.818Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.481.370 2.479.818Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (kayıp) -0,13000000 0,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.182.557 8.606.834Dönem Karı (Zararı)-2.481.370 2.479.818Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.481.370 2.479.818Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.768.916 4.432.647Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 4.689.696 580.288Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler622.005 782.164Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 622.005 782.164Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.406.362 3.370.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.163.169 2.256.304Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 243.193 1.114.049Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler396.858 -1.254.868Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -1.155.968 -1.209.810Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 1.614.485 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri35.196 -43.826Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-96.855 -1.232Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler35.780 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -375.848 963.627Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.937 -8.917Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -5.937 -8.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.383.047 3.183.805Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.779.039 6.946.501İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)223.544 10.070.599İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.002.583 -3.124.098Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-85.234 -135.459İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-85.234 -135.459Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler771.620 -589.158Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-70.770 16.466Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.336.382 -1.187.694İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-82.333 794.869İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.418.715 -1.982.563Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler329.100 -673.986Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)329.100 -673.986Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler880.988 -1.192.865İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)880.988 -1.192.865Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.670.593 10.096.270Alınan Faiz1.158.321 1.207.315Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -4.313.818 -2.029.290Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 667.461 -667.461YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-478.562 -65.380Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.850 9.835Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.850 9.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-490.412 -75.215Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -390.748 -51.780Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -99.664 -23.435FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.708.267 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri525.820 0Kredilerden Nakit Girişleri10 525.820 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -5.234.087 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.272 8.541.454Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.272 8.541.454DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.779.162 13.237.708DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.774.890 21.779.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 21.796.772 21.803.397Ticari Alacaklar24.389.513 22.135.624İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 154.930 373.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 24.234.583 21.762.621Stoklar6 942.905 1.714.525Peşin Ödenmiş Giderler659.379 588.609İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 659.379 588.609Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 667.461Diğer Dönen Varlıklar459.329 374.417İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 459.329 374.417ARA TOPLAM48.247.898 47.284.033TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR48.247.898 47.284.033DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12.484 12.162İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 12.484 12.162Maddi Duran Varlıklar708.464 596.797Binalar7 69.229 71.502Mobilya ve Demirbaşlar7 615.380 486.449Özel Maliyetler7 23.855 38.846Kullanım Hakkı Varlıkları9 5.863.814 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar316.698 455.841Diğer Haklar8 40.810 50.952Bilgisayar Yazılımları8 275.888 404.889Ertelenmiş Vergi Varlığı22 4.275.871 3.741.213TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.177.331 4.806.013TOPLAM VARLIKLAR59.425.229 52.090.046KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar525.820 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar525.820 0Banka Kredileri10 525.820 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.905.951 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.878.027 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.878.027 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları27.924 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 27.924 0Ticari Borçlar12.735.039 10.363.461İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 1.397.255 1.477.064İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 11.337.784 8.886.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.924.081 1.573.850Diğer Borçlar280.998 210.353İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 280.998 210.353Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.616.242 2.287.142Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 2.616.242 2.287.142Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)66.850 205.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 66.850 205.131Kısa Vadeli Karşılıklar3.940.492 4.121.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.403.680 2.415.538Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.536.812 1.705.472ARA TOPLAM26.995.473 18.760.947TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.995.473 18.760.947UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.551.764 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.542.917 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 2.542.917 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.847 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 8.847 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler37.838 27.594Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 37.838 27.594Uzun Vadeli Karşılıklar7.937.489 8.282.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 7.937.489 8.282.231TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.527.091 8.309.825TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.522.564 27.070.772ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.902.665 25.019.274Ödenmiş Sermaye15 19.559.175 19.559.175Sermaye Düzeltme Farkları15 -2.623.921 -2.623.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.916.942 -3.281.703Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.916.942 -3.281.703Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.916.942 -3.281.703Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.676.415 7.676.415Yasal Yedekler15 7.676.415 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.689.308 1.209.490Net Dönem Karı veya Zararı-2.481.370 2.479.818TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.902.665 25.019.274TOPLAM KAYNAKLAR59.425.229 52.090.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 0 23.130.370Transferler-1.676.799 1.676.799 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-590.914 -590.914 -590.914Dönem Karı (Zararı)-590.914 -590.914 -590.914 2.479.818 2.479.818 1.888.904 0 1.888.904Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274Transferler2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-635.239 -635.239 -635.239 -2.481.370 -2.481.370 -3.116.609 0 -3.116.609Dönem Karı (Zararı)-635.239 -635.239 -635.239Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.481.370 2.479.818DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-635.239 -590.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -794.049 -738.643Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler158.810 147.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 158.810 147.729Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-635.239 -590.914TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.116.609 1.888.904Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.116.609 1.888.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819772BIST