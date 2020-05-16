***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 15.448.114 23.680.652Satışların Maliyeti16 -11.702.382 -12.585.592TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.745.732 11.095.060BRÜT KAR (ZARAR)3.745.732 11.095.060Genel Yönetim Giderleri17 -2.325.455 -2.237.884Pazarlama Giderleri17 -5.116.359 -8.864.512Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 2.876.875 2.587.315Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -732.520 -1.311.194ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.551.727 1.268.785Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 2.288 3.333Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 -394FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.549.439 1.271.724Finansman Giderleri20 -406.491 -574.139SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.955.930 697.585Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri502.682 -145.301Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 502.682 -145.301SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.453.248 552.284DÖNEM KARI (ZARARI)-1.453.248 552.284Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.453.248 552.284Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (kayıp) 23 -0,07000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.500.077 3.513.751Dönem Karı (Zararı)-1.453.248 552.284Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.453.248 552.284Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.786.771 2.588.550Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 1.389.351 1.151.509Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.075 132.824Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -3.075 132.824Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler776.019 762.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 634.019 721.805Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 142.000 41.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler99.695 385.232Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -100.901 -276.264Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 318.355 505.326Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri12.871 276.205Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-130.630 -120.035Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29.751 13.818Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -502.682 145.301Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.288 -2.939Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -2.288 -2.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.462.225 520.217Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.697.314 -3.892.306İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)44.002 -305.784İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.653.312 -3.586.522Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.089.400 -15.415İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.089.400 -15.415Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerDiğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-241.987 244.678Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-618.482 -455.230Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.355.832 3.525.107İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)204.105 -182.482İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.559.937 3.707.589Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-105.359 -604.307Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-105.359 -604.307Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler175.971 1.717.690İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)175.971 1.717.690Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.795.748 3.661.051Alınan Faiz112.979 294.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -209.758 -367.584Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -198.892 -74.030YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.534 -25.713Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.288 9.835Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.288 9.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.822 -35.548Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -26.822 -35.548FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.978.837 -870.241Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-525.820 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-525.820 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -1.453.017 -870.241YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-503.294 2.617.797Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-503.294 2.617.797DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.774.890 21.779.162DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.271.596 24.396.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 21.281.400 21.796.772Ticari Alacaklar19.825.904 24.389.513İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 111.665 154.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 19.714.239 24.234.583Stoklar6 1.184.892 942.905Peşin Ödenmiş Giderler1.277.861 659.379İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.277.861 659.379Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 198.892 0Diğer Dönen Varlıklar1.558.729 459.329İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.558.729 459.329ARA TOPLAM45.327.678 48.247.898TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.327.678 48.247.898DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.484 12.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.484 12.484Maddi Duran Varlıklar657.418 708.464Binalar7 68.661 69.229Mobilya ve Demirbaşlar7 567.458 615.380Özel Maliyetler7 21.299 23.855Kullanım Hakkı Varlıkları9 4.611.750 5.863.814Maddi Olmayan Duran Varlıklar257.279 316.698Diğer Haklar8 38.336 40.810Bilgisayar Yazılımları8 218.943 275.888Ertelenmiş Vergi Varlığı22 4.778.553 4.275.871TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.307.484 11.177.331TOPLAM VARLIKLAR55.635.162 59.425.229KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 525.820İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 525.820Banka Kredileri10 0 525.820Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.624.218 3.905.951İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.602.622 3.878.027Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 3.602.622 3.878.027İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.596 27.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 21.596 27.924Ticari Borçlar12.268.373 12.735.039İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 1.600.304 1.397.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 10.668.069 11.337.784Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 928.916 2.924.081Diğer Borçlar278.938 280.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 278.938 280.998Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.510.883 2.616.242Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 2.510.883 2.616.242Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.509.277 66.850İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 1.509.277 66.850Kısa Vadeli Karşılıklar4.159.914 3.940.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.623.471 2.403.680Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.536.443 1.536.812ARA TOPLAM25.280.519 26.995.473TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.280.519 26.995.473UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.728.586 2.551.764İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.721.820 2.542.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.721.820 2.542.917İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.766 8.847Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 6.766 8.847Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler34.681 37.838Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 34.681 37.838Uzun Vadeli Karşılıklar8.141.959 7.937.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 8.141.959 7.937.489TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.905.226 10.527.091TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.185.745 37.522.564ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.449.417 21.902.665Ödenmiş Sermaye15 19.559.175 19.559.175Sermaye Düzeltme Farkları15 -2.623.921 -2.623.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.916.942 -3.916.942Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.916.942 -3.916.942Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.916.942 -3.916.942Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.676.415 7.676.415Yasal Yedekler15 7.676.415 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.207.938 3.689.308Net Dönem Karı veya Zararı-1.453.248 -2.481.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.449.417 21.902.665TOPLAM KAYNAKLAR55.635.162 59.425.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274Transferler2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)552.284 552.284 552.284 0 552.284Dönem Karı (Zararı)552.284 552.284 552.284 0 552.284Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 3.689.308 552.284 4.241.592 25.571.558 0 25.571.558Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665Transferler-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.453.248 -1.453.248 -1.453.248 0 -1.453.248Dönem Karı (Zararı)-1.453.248 -1.453.248 -1.453.248 0 -1.453.248Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 1.207.938 -1.453.248 -245.310 20.449.417 0 20.449.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.453.248 552.284DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.453.248 552.284Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.453.248 552.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845638BIST