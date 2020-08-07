***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 26.517.818 44.349.131 11.069.704 20.668.479Satışların Maliyeti16 -20.148.707 -26.157.778 -8.446.325 -13.572.186TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.369.111 18.191.353 2.623.379 7.096.293BRÜT KAR (ZARAR)6.369.111 18.191.353 2.623.379 7.096.293Genel Yönetim Giderleri17 -4.433.812 -4.345.871 -2.108.357 -2.107.987Pazarlama Giderleri17 -9.015.927 -15.037.692 -3.899.568 -6.173.180Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 4.450.003 4.127.429 1.573.128 1.540.115Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.160.474 -1.733.876 -427.954 -422.682ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.791.099 1.201.343 -2.239.372 -67.441Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 2.288 3.333 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 -394 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.788.811 1.204.282 -2.239.372 -67.441Finansman Giderleri20 -745.083 -1.126.935 -338.592 -552.796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.533.894 77.347 -2.577.964 -620.237Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.097.285 -23.641 594.603 121.660Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.097.285 -23.641 594.603 121.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577DÖNEM KARI (ZARARI)-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (kayıp) 23 -0,17600000 0,00300000 -0,10100000 -0,02500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.850.724 4.737.602Dönem Karı (Zararı)-3.436.609 53.706Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.436.609 53.706Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.676.833 4.593.338Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 2.800.106 2.300.108Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler252.659 336.396Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 252.659 336.396Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.428.577 1.633.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.285.077 1.407.947Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 143.500 225.600Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler262.691 280.254Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -162.164 -644.626Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 579.570 966.875Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri29.451 -116.124Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-184.166 74.129Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32.373 22.331Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -1.097.285 23.641Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.288 -2.939Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -2.288 -2.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.843.587 3.322Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.975.397 -2.756.200İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-157.382 162.636İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.132.779 -2.918.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.488.165 -37.255İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.488.165 -37.255Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-55.169 512.688Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-675.588 -475.673Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-961.772 1.807.123İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.199.799 914.292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.161.571 892.831Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler72.911 -73.909Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)72.911 -73.909Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.027 1.026.548İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-24.027 1.026.548Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.083.811 4.650.366Alınan Faiz175.563 615.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -209.758 -1.195.541Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -198.892 667.461YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-63.707 -115.641Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.288 7.358Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.288 7.358Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.995 -122.999Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -65.995 -122.999FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.432.563 -2.178.386Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-525.820 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-525.820 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -2.906.743 -2.178.386YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)354.454 2.443.575Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)354.454 2.443.575DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.774.890 21.779.162DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 22.129.344 24.222.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 22.137.827 21.796.772Ticari Alacaklar17.345.623 24.389.513İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 311.416 154.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 17.034.207 24.234.583Stoklar6 998.074 942.905Peşin Ödenmiş Giderler1.334.967 659.379İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.334.967 659.379Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 198.892 0Diğer Dönen Varlıklar1.957.494 459.329İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.957.494 459.329ARA TOPLAM43.972.877 48.247.898TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.972.877 48.247.898DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.484 12.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.484 12.484Maddi Duran Varlıklar619.912 708.464Binalar7 68.092 69.229Mobilya ve Demirbaşlar7 533.077 615.380Özel Maliyetler7 18.743 23.855Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.336.931 5.863.814Maddi Olmayan Duran Varlıklar198.022 316.698Diğer Haklar8 35.861 40.810Bilgisayar Yazılımları8 162.161 275.888Ertelenmiş Vergi Varlığı22 5.373.156 4.275.871TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.530.505 11.177.331TOPLAM VARLIKLAR53.503.382 59.425.229KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 525.820İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 525.820Banka Kredileri10 0 525.820Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.450.632 3.905.951İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.438.206 3.878.027Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 3.438.206 3.878.027İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.426 27.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 12.426 27.924Ticari Borçlar11.802.718 12.735.039İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 2.592.664 1.397.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 9.210.054 11.337.784Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.800.090 2.924.081Diğer Borçlar448.228 280.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 448.228 280.998Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.700.024 2.616.242Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 2.700.024 2.616.242Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)426.953 66.850İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 426.953 66.850Kısa Vadeli Karşılıklar4.161.531 3.940.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.908.588 2.403.680Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.252.943 1.536.812ARA TOPLAM25.790.176 26.995.473TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.790.176 26.995.473UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar712.283 2.551.764İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar705.517 2.542.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 705.517 2.542.917İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.766 8.847Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 6.766 8.847Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler26.967 37.838Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 26.967 37.838Uzun Vadeli Karşılıklar8.507.900 7.937.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 8.507.900 7.937.489TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.247.150 10.527.091TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.037.326 37.522.564ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.466.056 21.902.665Ödenmiş Sermaye15 19.559.175 19.559.175Sermaye Düzeltme Farkları15 -2.623.921 -2.623.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.916.942 -3.916.942Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.916.942 -3.916.942Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.916.942 -3.916.942Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.676.415 7.676.415Yasal Yedekler15 7.676.415 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.207.938 3.689.308Net Dönem Karı veya Zararı-3.436.609 -2.481.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.466.056 21.902.665TOPLAM KAYNAKLAR53.503.382 59.425.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274Transferler2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)53.706 53.706 53.706 0 53.706Dönem Karı (Zararı)53.706 53.706 53.706 0 53.706Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 3.689.308 53.706 3.743.014 25.072.980 0 25.072.980Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665Transferler-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.436.609 -3.436.609 -3.436.609 0 -3.436.609Dönem Karı (Zararı)-3.436.609 -3.436.609 -3.436.609 0 -3.436.609Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 1.207.938 -3.436.609 -2.228.671 18.466.056 0 18.466.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866766BIST