***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 61.548.420 84.978.327Satışların Maliyeti16 -42.311.381 -53.472.626TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.237.039 31.505.701BRÜT KAR (ZARAR)19.237.039 31.505.701Genel Yönetim Giderleri17 -8.995.765 -9.071.796Pazarlama Giderleri17 -19.457.376 -27.227.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 6.970.614 6.333.433Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.201.341 -2.470.690ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.446.829 -930.787Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 9.616 6.998Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 -1.061FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.437.213 -924.850Finansman Giderleri20 -373.501 -1.932.368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.810.714 -2.857.218Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri758.924 375.848Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 758.924 375.848SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.051.790 -2.481.370DÖNEM KARI (ZARARI)-4.051.790 -2.481.370Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.051.790 -2.481.370Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (kayıp) 23 -0,20720000 -0,12690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.157.041 5.182.557Dönem Karı (Zararı)-4.051.790 -2.481.370Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.051.790 -2.481.370Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.748.181 8.768.916Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 5.155.285 4.689.696Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler796.232 622.005Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 796.232 622.005Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.982.431 3.406.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.778.372 3.163.169Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 204.059 243.193Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-496.381 396.858Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -364.041 -1.155.968Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 5.143 1.614.485Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20.082 35.196Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-157.565 -96.855Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler79.154 35.780Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -758.924 -375.848Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.616 -5.937Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -9.616 -5.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.712.815 1.383.047Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.556.917 -2.779.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-42.664 223.544İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.599.581 -3.002.583Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-918.334 -85.234İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-918.334 -85.234Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-150.522 771.620Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.942 -70.770Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler190.523 2.336.382İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.278.050 -82.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.087.527 2.418.715Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-223.157 329.100Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-223.157 329.100Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.744.554 880.988İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.744.554 880.988Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.409.206 7.670.593Alınan Faiz368.600 1.158.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -2.620.765 -4.313.818Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 0 667.461YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-186.360 -478.562Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.616 11.850Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.616 11.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-195.976 -490.412Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -165.976 -390.748Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -30.000 -99.664FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.797.623 -4.708.267Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 525.820Kredilerden Nakit Girişleri0 525.820Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-525.820 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-525.820 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -5.271.803 -5.234.087YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.826.942 -4.272Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.826.942 -4.272DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.774.890 21.779.162DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.947.948 21.774.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.965.271 21.796.772Ticari Alacaklar19.193.929 24.389.513İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 197.400 154.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 18.996.529 24.234.583Stoklar6 1.093.427 942.905Peşin Ödenmiş Giderler657.437 659.379İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 657.437 659.379Diğer Dönen Varlıklar1.387.663 459.329İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.387.663 459.329ARA TOPLAM41.297.727 48.247.898TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.297.727 48.247.898DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.484 12.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.484 12.484Maddi Duran Varlıklar582.562 708.464Binalar7 66.956 69.229Mobilya ve Demirbaşlar7 501.975 615.380Özel Maliyetler7 13.631 23.855Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.885.760 5.863.814Maddi Olmayan Duran Varlıklar126.042 316.698Diğer Haklar8 60.079 40.810Bilgisayar Yazılımları8 65.963 275.888Ertelenmiş Vergi Varlığı22 5.186.099 4.275.871TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.782.947 11.177.331TOPLAM VARLIKLAR49.080.674 59.425.229KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 525.820İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 525.820Banka Kredileri10 0 525.820Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.755.400 3.905.951İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.751.900 3.878.027Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.751.900 3.878.027İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.500 27.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 3.500 27.924Ticari Borçlar12.945.644 12.735.039İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 2.656.009 1.397.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 10.289.635 11.337.784Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.696.284 2.924.081Diğer Borçlar224.755 280.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 224.755 280.998Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.398.399 2.616.242Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 2.398.399 2.616.242Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)78.701 66.850İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 78.701 66.850Kısa Vadeli Karşılıklar4.506.841 3.940.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.238.339 2.403.680Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.268.502 1.536.812ARA TOPLAM23.606.024 26.995.473TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.606.024 26.995.473UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar179.510 2.551.764İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar179.510 2.542.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 179.510 2.542.917İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 8.847Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 0 8.847Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler32.524 37.838Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 32.524 37.838Uzun Vadeli Karşılıklar8.016.955 7.937.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 8.016.955 7.937.489TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.228.989 10.527.091TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.835.013 37.522.564ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.245.661 21.902.665Ödenmiş Sermaye15 19.559.175 19.559.175Sermaye Düzeltme Farkları15 -2.623.921 -2.623.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.522.156 -3.916.942Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.522.156 -3.916.942Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -4.522.156 -3.916.942Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.676.415 7.676.415Yasal Yedekler15 7.676.415 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.207.938 3.689.308Net Dönem Karı veya Zararı-4.051.790 -2.481.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.245.661 21.902.665TOPLAM KAYNAKLAR49.080.674 59.425.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274Transferler2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-635.239 -635.239 -635.239 -2.481.370 -2.481.370 -3.116.609 0 -3.116.609Dönem Karı (Zararı)-2.481.370 -2.481.370 -2.481.370 0 -2.481.370Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-635.239 -635.239 -635.239 -635.239 0 -635.239Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665Transferler-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-605.214 -605.214 -605.214 -4.051.790 -4.051.790 -4.657.004 0 -4.657.004Dönem Karı (Zararı)-4.051.790 -4.051.790 -4.051.790 0 -4.051.790Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-605.214 -605.214 -605.214 -605.214 0 -605.214Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-4.051.790 -2.481.370DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-605.214 -635.239Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -756.518 -794.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler151.304 158.810Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 151.304 158.810Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-605.214 -635.239TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.657.004 -3.116.609Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.657.004 -3.116.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910693BIST