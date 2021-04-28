***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 19.301.889 15.448.114Satışların Maliyeti16 -10.510.894 -11.702.382TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.790.995 3.745.732BRÜT KAR (ZARAR)8.790.995 3.745.732Genel Yönetim Giderleri17 -2.033.033 -2.325.455Pazarlama Giderleri17 -5.855.884 -5.116.359Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.285.068 2.876.875Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -726.511 -732.520ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.460.635 -1.551.727Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 3.905 2.288Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.464.540 -1.549.439Finansman Giderleri20 -134.986 -406.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.329.554 -1.955.930Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-589.408 502.682Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -589.408 502.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.740.146 -1.453.248DÖNEM KARI (ZARARI)2.740.146 -1.453.248Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.740.146 -1.453.248Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (kayıp) 23 0,14010000 -0,07430000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.806.463 1.500.077Dönem Karı (Zararı)2.740.146 -1.453.248Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.740.146 -1.453.248Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.149.385 1.786.771Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 894.377 1.389.351Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-73.444 -3.075Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -73.444 -3.075Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler714.404 776.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 644.004 634.019Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 70.400 142.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.545 99.695Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -119.564 -100.901Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 5.729 318.355Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-45.994 12.871Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri188.374 -130.630Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 29.751Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 589.408 -502.682Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.905 -2.288Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -3.905 -2.288İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.130.539 1.462.225Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.288.491 4.697.314İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-541.254 44.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.747.237 4.653.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-358.701 -1.089.400İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-358.701 -1.089.400Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-207.043 -241.987Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-288.250 -618.482Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.776.273 -1.355.832İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)142.569 204.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.633.704 -1.559.937Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler394.139 -105.359Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)394.139 -105.359Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-158.466 175.971İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-158.466 175.971Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.758.992 1.795.748Alınan Faiz129.967 112.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -9.902 -209.758Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -72.594 -198.892YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-68.405 -24.534Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000 2.288Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000 2.288Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.405 -26.822Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -72.405 -26.822Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-848.056 -1.978.837Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -525.820Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -525.820Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -848.056 -1.453.017YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.890.002 -503.294Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.890.002 -503.294DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.947.948 21.774.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.837.950 21.271.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.844.870 18.965.271Ticari Alacaklar22.367.490 19.193.929İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 731.958 197.400İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 21.635.532 18.996.529Stoklar6 1.300.470 1.093.427Peşin Ödenmiş Giderler945.687 657.437İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 945.687 657.437Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 72.594 0Diğer Dönen Varlıklar1.746.364 1.387.663İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.746.364 1.387.663ARA TOPLAM47.277.475 41.297.727TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.277.475 41.297.727DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.484 2.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.484 2.484Maddi Duran Varlıklar586.145 582.562Binalar7 66.388 66.956Mobilya ve Demirbaşlar7 508.682 501.975Özel Maliyetler7 11.075 13.631Kullanım Hakkı Varlıkları9 915.951 1.885.760Maddi Olmayan Duran Varlıklar112.417 126.042Diğer Haklar8 55.105 60.079Bilgisayar Yazılımları8 57.312 65.963Ertelenmiş Vergi Varlığı22 4.596.691 5.186.099TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.213.688 7.782.947TOPLAM VARLIKLAR53.491.163 49.080.674KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları738.156 1.755.400İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları696.987 1.751.900Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 696.987 1.751.900İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.169 3.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 41.169 3.500Ticari Borçlar14.675.923 12.945.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 2.796.028 2.656.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 11.879.895 10.289.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.531.601 1.696.284Diğer Borçlar247.299 224.755İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 247.299 224.755Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.799.123 2.398.399Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 2.799.123 2.398.399Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)62.374 78.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 62.374 78.701Kısa Vadeli Karşılıklar4.842.465 4.506.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.503.563 3.238.339Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.338.902 1.268.502ARA TOPLAM24.896.941 23.606.024TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.896.941 23.606.024UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar196.643 179.510İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar165.784 179.510Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 165.784 179.510İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar30.859 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 30.859 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler25.939 32.524Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 25.939 32.524Uzun Vadeli Karşılıklar8.385.833 8.016.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 8.385.833 8.016.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.608.415 8.228.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.505.356 31.835.013ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.985.807 17.245.661Ödenmiş Sermaye15 19.559.175 19.559.175Sermaye Düzeltme Farkları15 -2.623.921 -2.623.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.522.156 -4.522.156Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.522.156 -4.522.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -4.522.156 -4.522.156Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.676.415 7.676.415Yasal Yedekler15 7.676.415 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.843.852 1.207.938Net Dönem Karı veya Zararı2.740.146 -4.051.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.985.807 17.245.661TOPLAM KAYNAKLAR53.491.163 49.080.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665Transferler-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.453.248 -1.453.248 -1.453.248 0 -1.453.248Dönem Karı (Zararı)-1.453.248 -1.453.248 -1.453.248 0 -1.453.248Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 1.207.938 -1.453.248 -245.310 20.449.417 0 20.449.417Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661Transferler-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.740.146 2.740.146 2.740.146 0 2.740.146Dönem Karı (Zararı)2.740.146 2.740.146 2.740.146 0 2.740.146Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 -2.843.852 2.740.146 -103.706 19.985.807 0 19.985.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.740.146 -1.453.248DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.740.146 -1.453.248Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.740.146 -1.453.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931938BIST