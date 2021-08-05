***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 39.737.822 26.517.818 20.435.933 11.069.704Satışların Maliyeti16 -22.234.727 -20.148.707 -11.723.833 -8.446.325TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.503.095 6.369.111 8.712.100 2.623.379BRÜT KAR (ZARAR)17.503.095 6.369.111 8.712.100 2.623.379Genel Yönetim Giderleri17 -4.233.944 -4.433.812 -2.200.911 -2.108.357Pazarlama Giderleri17 -11.379.212 -9.015.927 -5.523.328 -3.899.568Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 4.564.797 Giderler18 -1.005.278 -1.160.474 -278.767 -427.954ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.449.458 -3.791.099 1.988.823 -2.239.372Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 3.905 2.288 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.453.363 -3.788.811 1.988.823 -2.239.372Finansman Giderleri20 -385.845 -745.083 -250.859 -338.592SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.067.518 -4.533.894 1.737.964 -2.577.964Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-344.948 1.097.285 244.460 594.603Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -344.948 1.097.285 244.460 594.603SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361DÖNEM KARI (ZARARI)4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (kayıp) 23 0,24150000 -0,17570000 0,10140000 -0,10140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.875.078 3.850.724Dönem Karı (Zararı)4.722.570 -3.436.609Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.722.570 -3.436.609Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.524.320 3.676.833Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 1.756.014 2.800.106Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-99.990 252.659Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -99.990 252.659Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.508.731 1.428.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.438.261 1.285.077Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 70.470 143.500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.522 262.691Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -235.912 -162.164Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 107.218 579.570Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-53.139 29.451Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri200.355 -184.166Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 32.373Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 344.948 -1.097.285Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.905 -2.288Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -3.905 -2.288İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.339.697 3.843.587Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.332.286 6.975.397İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-40.818 -157.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.291.468 7.132.779Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-523.833 -1.488.165İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-523.833 -1.488.165Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-168.133 -55.169Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-177.868 -675.588Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-144.086 -961.772İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-874.240 1.199.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)730.154 -2.161.571Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-40.393 72.911Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-40.393 72.911Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.902 -24.027İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)46.902 -24.027Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.907.193 4.083.811Alınan Faiz234.093 175.563Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -260.067 -209.758Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -6.141 -198.892YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-154.645 -63.707Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000 2.288Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000 2.288Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-158.645 -65.995Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -158.645 -65.995Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.696.501 -3.432.563Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -525.820Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -525.820Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -1.696.501 -2.906.743YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.023.932 354.454Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.023.932 354.454DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.947.948 21.774.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.971.880 22.129.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.991.022 18.965.271Ticari Alacaklar22.425.850 19.193.929İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 236.773 197.400İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 22.189.077 18.996.529Stoklar6 1.261.560 1.093.427Peşin Ödenmiş Giderler835.305 657.437İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 835.305 657.437Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 6.141 0Diğer Dönen Varlıklar1.911.496 1.387.663İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.911.496 1.387.663ARA TOPLAM47.431.374 41.297.727TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.431.374 41.297.727DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.484 2.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.484 2.484Maddi Duran Varlıklar601.526 582.562Binalar7 65.819 66.956Mobilya ve Demirbaşlar7 527.188 501.975Özel Maliyetler7 8.519 13.631Kullanım Hakkı Varlıkları9 5.156.199 1.885.760Maddi Olmayan Duran Varlıklar98.790 126.042Diğer Haklar8 50.130 60.079Bilgisayar Yazılımları8 48.660 65.963Ertelenmiş Vergi Varlığı22 4.841.151 5.186.099TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.700.150 7.782.947TOPLAM VARLIKLAR58.131.524 49.080.674KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.899.532 1.755.400İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.860.404 1.751.900Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 2.860.404 1.751.900İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları39.128 3.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 39.128 3.500Ticari Borçlar12.748.419 12.945.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 1.778.942 2.656.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 10.969.477 10.289.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.754.409 1.696.284Diğer Borçlar286.321 224.755İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 286.321 224.755Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.369.575 2.398.399Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 2.369.575 2.398.399Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)78.162 78.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 78.162 78.701Kısa Vadeli Karşılıklar5.123.847 4.506.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.857.125 3.238.339Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.266.722 1.268.502ARA TOPLAM25.260.265 23.606.024TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.260.265 23.606.024UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.305.710 179.510İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.281.125 179.510Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 2.281.125 179.510İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.585 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 24.585 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 8.576.363 8.016.955Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler20.955 32.524Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 20.955 32.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.903.028 8.228.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.163.293 31.835.013ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.968.231 17.245.661Ödenmiş Sermaye15 19.559.175 19.559.175Sermaye Düzeltme Farkları15 -2.623.921 -2.623.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.522.156 -4.522.156Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.522.156 -4.522.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -4.522.156 -4.522.156Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.676.415 7.676.415Yasal Yedekler15 7.676.415 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.843.852 1.207.938Net Dönem Karı veya Zararı4.722.570 -4.051.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.968.231 17.245.661TOPLAM KAYNAKLAR58.131.524 49.080.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665Transferler-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.436.609 -3.436.609 -3.436.609 0 -3.436.609Dönem Karı (Zararı)-3.436.609 -3.436.609 -3.436.609 0 -3.436.609Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 1.207.938 -3.436.609 -2.228.671 18.466.056 0 18.466.056Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661Transferler-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.722.570 4.722.570 4.722.570 0 4.722.570Dönem Karı (Zararı)4.722.570 4.722.570 4.722.570 0 4.722.570Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 -2.843.852 4.722.570 1.878.718 21.968.231 0 21.968.231Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955194BIST